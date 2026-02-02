|
Indokem veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Indokem lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indokem 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,18 Prozent zurück. Hier wurden 420,2 Millionen INR gegenüber 434,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
