PILOT Aktie
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
|
31.07.2026 11:35:19
Indonesia: Pilot faces death penalty after drugs found in suitcase
A Malaysian Airlines pilot tested positive for cocaine and meth after flying a passenger jet into Jakarta, with Indonesian authorities finding over 70,000 ecstasy pills in his suitcase.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!