Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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17.08.2026 12:23:21
Indonesia: Thousands await aid as quake death toll rises to 68
Indonesia marked its Independence Day on Monday but celebrations have been overshadowed by an earthquake which has left over 60 people dead and thousands homeless. Residents say they need aid as soon as possible.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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