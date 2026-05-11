RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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11.05.2026 08:12:44
Indonesia central bank bills outstanding rise most in two years
Overseas investors have cut their holdings of the nation’s stocks and bonds in recent weeksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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