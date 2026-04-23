Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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23.04.2026 06:52:53
Indonesia central bank commits to more intense currency intervention as rupiah hits new record low
The currency has also been under pressure as a result of concerns about the country’s fiscal sustainabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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