Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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25.11.2026 06:32:18
Indonesia central bank expects to keep benchmark rate at 6% in 2027: governor
It has raised interest rates by 125 basis points since May in a bid to put a floor under the falling rupiahWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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