MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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23.06.2026 23:31:07
Indonesia clings to emerging markets mantle as MSCI extends review
The benchmark Jakarta stock index has dropped nearly 30% this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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