Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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04.11.2026 13:55:22
Indonesia deploys troops to Jakarta after wiretapping allegations
Indonesian troops are being stationed in Jakarta amid wiretapping allegations implicating the president's chief of staff. Suspects are being accused of illegally tapping the president's phones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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