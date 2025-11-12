Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
|
12.11.2025 12:39:41
Indonesia in ‘golden share’ talks as rivals seek to create $29bn ride-hailer
Stake in ride-hailing apps would give Jakarta’s sovereign wealth fund a say on issues such as drivers’ payWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!