BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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04.06.2026 06:44:19
Indonesia passes sweeping bill expanding central bank role to spur growth
Promoting sustainable economic growth is already part of Bank Indonesia’s mandate, along with price and foreign exchange rate stabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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