MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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12.11.2026 04:00:03
Indonesia rupiah drops to record low on strong dollar, MSCI woes
The rupiah is down more than 8% against the dollar this year, the worst performer in AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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