MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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19.10.2026 08:36:08
Indonesia stock exchange to meet MSCI on Monday, seeking clarification on downgrade warning
The unexpected nature of the downgrade risk has triggered massive selloffsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu MSCI
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19.10.26
|Ausblick: MSCI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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13.10.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.10.26
|Haus oder ETF: Immobilien-Trick als Alternative zum MSCI World? (Spiegel Online)
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06.10.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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05.10.26
|Erste Schätzungen: MSCI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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29.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu MSCI
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.