Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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11.06.2026 09:48:39
Indonesian bonds resume decline as market confidence stays weak
INDONESIA’S bond selloff resumed on Thursday after a surprise interest-rate hike earlier this week provided only temporary relief, with investors once again focusing...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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