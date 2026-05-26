Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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26.05.2026 14:16:07
Indonesian court upholds earlier dismissal of 2.28 trillion rupiah claim on Keppel unit’s land
Claimnant has sought compensation, a declaration of his status as legal owner of disputed land plots and a return of any unused...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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