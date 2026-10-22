NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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22.10.2026 08:55:52
Indonesian stocks with high shareholding concentrations to be excluded from index starting Nov 2
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26.04.26
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Analysen zu NOV Inc Registered Shs
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