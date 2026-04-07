Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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07.04.2026 06:18:56
Indonesia’s central bank intervenes in FX market after the rupiah hits a record low
[JAKARTA] Bank Indonesia (BI) has intervened to maintain the rupiah’s stability and avoid excessive volatility after the currency hit a record low...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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