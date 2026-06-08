Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
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08.06.2026 06:15:44
Indonesia’s foreign reserves suffer longest decline since 2018
Foreign investors have pulled more than US$3.5 billion from Indonesian stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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