Ophir Resources Aktie

Ophir Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031

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08.06.2026 06:15:44

Indonesia’s foreign reserves suffer longest decline since 2018

Foreign investors have pulled more than US$3.5 billion from Indonesian stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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