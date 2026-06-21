MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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21.06.2026 09:23:00
Indonesia’s MSCI moment of truth looms over global index standing
The decision will determine whether it remains an emerging market or gets downgraded to a frontier marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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