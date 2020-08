Indonesien verzeichnet Rekordwert an Corona-Neuinfektionen

JAKARTA (dpa-AFX) - Indonesien hat den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Angaben der Gesundheitsbehörden vom Freitag zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden 3003 neue Fälle gemeldet. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie fast 166 000 bestätigte Infektionen. Schon am Donnerstag war ein Rekordwert von mehr als 2700 neuen Fällen verzeichnet worden.

In Südostasien ist der Inselstaat das am zweiheftigsten betroffene Land nach den Philippinen. Gleichzeitig meldeten die Behörden in Jakarta 105 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Die Gesamtzahl kletterte auf knapp 7200.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Regierung angekündigt, voraussichtlich bis Ende des Jahres keine ausländischen Urlauber ins Land lassen. Sie will stattdessen zunächst den einheimischen Tourismus wiederbeleben. Auch die beliebte Urlaubsinsel Bali folgte vor wenigen Tagen diesem Schritt. Ausländische Feriengäste dürfen bereits seit März nicht mehr einreisen. Mit fast 270 Millionen Einwohnern ist Indonesien der bevölkerungsreichste Staat Südostasiens./cfn/DP/eas