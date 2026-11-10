Indorama Ventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Indorama Ventures hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,35 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indorama Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 133,43 Milliarden THB im Vergleich zu 109,16 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at