Indorama Ventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indorama Ventures ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indorama Ventures die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,33 Prozent auf 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Indorama Ventures 3,94 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at