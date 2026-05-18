Indorama Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indorama Ventures lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indorama Ventures ein Ergebnis je Aktie von -0,270 THB vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,67 Prozent auf 109,37 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,45 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at