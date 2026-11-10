Indorama Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indorama Ventures stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 THB gegenüber -0,190 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 133,43 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,16 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at