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10.11.2026 06:31:29
Indorama Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Indorama Ventures stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 THB gegenüber -0,190 THB im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 133,43 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,16 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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