Indorama Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indorama Ventures äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,02 THB. Im letzten Jahr hatte Indorama Ventures einen Gewinn von -0,130 THB je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136,04 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 117,55 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at