Indorama Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Indorama Ventures hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indorama Ventures ein Ergebnis je Aktie von 0,200 THB vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,56 Prozent zurück. Hier wurden 109,16 Milliarden THB gegenüber 137,41 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at