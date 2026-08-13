Indorama Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Indorama Ventures gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,18 Milliarden USD gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at