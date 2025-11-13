Indorama Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indorama Ventures hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indorama Ventures ein Ergebnis je Aktie von 0,200 THB vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,56 Prozent auf 109,16 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 137,41 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at