Indorama Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indorama Ventures hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at