Indorama Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indorama Ventures hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0,130 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,73 Prozent auf 136,04 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,55 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at