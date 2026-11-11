Indorama Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indorama Ventures hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,35 THB. Im letzten Jahr hatte Indorama Ventures einen Gewinn von -0,190 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 133,43 Milliarden THB gegenüber 109,16 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at