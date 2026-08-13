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13.08.2026 06:31:29
Indorama Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Indorama Ventures hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indorama Ventures -0,130 THB je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 136,04 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,55 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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