Indorama Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Indorama Ventures hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indorama Ventures -0,130 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 136,04 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,55 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at