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18.05.2026 06:31:29
Indorama Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Indorama Ventures hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,54 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109,37 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,45 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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