Indorama Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indorama Ventures hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,54 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 THB erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,67 Prozent auf 109,37 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,45 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at