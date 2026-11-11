Indorama Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indorama Ventures hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indorama Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at