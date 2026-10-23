Indosolar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indosolar hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indosolar 11,14 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,19 Prozent auf 1,56 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,03 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at