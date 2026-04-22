Indosolar: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indosolar lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 10,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indosolar noch ein Gewinn pro Aktie von 9,63 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 831,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 59,27 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 13,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,80 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at