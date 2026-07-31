IndoStar Capital Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IndoStar Capital Finance lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,02 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,44 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at