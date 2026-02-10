IndoStar Capital Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IndoStar Capital Finance ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IndoStar Capital Finance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at