IndoStar Capital Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IndoStar Capital Finance hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

IndoStar Capital Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 26,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,66 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat IndoStar Capital Finance mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,73 INR. Im letzten Jahr hatte IndoStar Capital Finance einen Gewinn von 8,86 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat IndoStar Capital Finance im vergangenen Geschäftsjahr 13,94 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IndoStar Capital Finance 14,04 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at