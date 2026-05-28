Indowind Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indowind Energy präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indowind Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 48,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 403,31 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 335,13 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at