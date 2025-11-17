Indowind Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indowind Energy äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 175,5 Millionen INR gegenüber 133,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at