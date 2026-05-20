Indraprastha Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indraprastha Gas lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,25 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Indraprastha Gas 41,63 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,07 INR. Im Vorjahr hatte Indraprastha Gas 12,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Indraprastha Gas mit einem Umsatz von insgesamt 161,68 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 149,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at