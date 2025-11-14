Indraprastha Gas legte Quartalsergebnis vor

Indraprastha Gas äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,76 INR gegenüber 3,25 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Indraprastha Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,23 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at