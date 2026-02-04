|
04.02.2026 06:31:28
Indraprastha Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indraprastha Medical präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Indraprastha Medical 3,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
