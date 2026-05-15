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15.05.2026 06:31:29
Indraprastha Medical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Indraprastha Medical präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indraprastha Medical 4,47 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 3,65 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indraprastha Medical 3,34 Milliarden INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,03 INR. Im Vorjahr waren 17,56 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,83 Milliarden INR, während im Vorjahr 13,56 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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