Indrayani Biotech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Indrayani Biotech äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indrayani Biotech ein EPS von -1,420 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 727,8 Millionen INR – ein Plus von 43,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indrayani Biotech 505,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 INR gegenüber -0,350 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,38 Milliarden INR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Indrayani Biotech 1,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at