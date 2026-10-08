Indrayani Biotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indrayani Biotech gab am 07.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indrayani Biotech 0,030 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent auf 377,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 291,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at