Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,09 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,35 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 124,0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at