Indsil Hydro Power Manganese informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indsil Hydro Power Manganese hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Indsil Hydro Power Manganese hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,9 Millionen INR – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indsil Hydro Power Manganese 342,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at