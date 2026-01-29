|
29.01.2026 06:31:29
Indsil Hydro Power Manganese informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Indsil Hydro Power Manganese hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Indsil Hydro Power Manganese hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,9 Millionen INR – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indsil Hydro Power Manganese 342,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!