27.05.2026 06:31:29

Indsil Hydro Power Manganese mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indsil Hydro Power Manganese hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 INR. Im Vorjahresviertel waren -9,090 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indsil Hydro Power Manganese im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 377,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 321,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,40 INR. Im letzten Jahr hatte Indsil Hydro Power Manganese einen Gewinn von 27,38 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Indsil Hydro Power Manganese mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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